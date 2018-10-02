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Suriyeli Raneem sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Suriyeli Raneem sağlığına kavuştu
SURİYE'DEKI savaştan çıkıp İstanbul'a yerleşen 3 çocuklu Meryem ve Mahmut Al Muhammed Ali çiftinin 4.5 yaşındaki kızları Raneem'e tam 6 aylıkken talasemi major teşhisi konuldu. Tanısı konulduktan sonra, 3 haftada bir düzenli aralıklarla kan nakli yapılan minik Raneem, vücudundaki demir birikimini önlemek için 2 yaşından sonra ilaç kullanmaya başladı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora, nakil işlemi için İstanbul'dan 'e gelen Raneem'e birebir uyumlu ablasından nakil yapıldığını belirtti. Nakli yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiren Doç. Dr. Malbora, 6 ay süresince hastanın takip edileceğini söyledi. Malbora, "Bu hastalığın kesin tedavisi için kemik iliği nakli yapılması gerekir. Aile içinden nakil yapılmasaydı hayat boyu iki ya da üç haftada bir kan transfüzyonu yapılması gerekecekti. Ömür boyu demir birikimini önlemek için ilaç kullanacaktı ya da akraba dışı tarama yoluna gidilecekti" dedi.
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Suriyeli Raneem sağlığına kavuştu
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