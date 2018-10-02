Yaşar’da geleceğin televizyonu tasarlandı

YAŞAR
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlileri İrem Akçam ile Duhan Ölmez, İngiltere merkezli tasarım ve mimari dergisi ile bir elektronik şirketinin düzenlediği tasarım yarışmasına katıldı. Akçam ile Ölmez, televizyonlarda ortam modunu tasarım yarışmasında, dünya çapında bin projenin arasından sıyrılarak 3. oldu. Genç akademisyenlerin televizyonu kişiselleştirdikleri projeleri, 4 finalist ile birlikte, Berlin
'deki IFA 2018'de elektronik markasının standında özel sergi alanında yer aldı. TV'yi yaşam tarzı nesnesi haline dönüştürmeyi amaçladığını ifade eden Akçam ve Ölmez, yeni tasarımları bulmak için bu yarışmanın düzenlendiğini belirtti.