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Almanya’da coşkusu

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Almanya’da Balıkesir coşkusu
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ile birlikte Almanya li Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği Balıkesir 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinliğine katıldı. Almanya'da yaşayan gurbetçi Balıkesirlilerle bir araya gelen Başkan Kafaoğlu hasret giderdi. Kafaoğlu, "Arkadaşların verdiği rakama göre, Almanya'da 48 bin Balıkesirli yaşıyor, 20 ilçemiz var, 21, ilçemiz de sizlersiniz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Buralarda kültürümüzü yaşatıyorsunuz" dedi.
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Almanya’da Balıkesir coşkusu
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