Arslan Avrupa’da siftah yapacak

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeşil-siyahlı ekibin başında yarın günü Standard Liege karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkacak. Organizasyonda favori olmadıklarını belirten Arslan, "Ülke futbolu adına mücadele ettiğimizin farkındayız, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. 2 sene önce Akhisarspor'da görev yaptığım dönemde Avrupa hayalini dillendirdim. Geçen sene kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından bunun gerçekleşti. İlçe takımı olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak çok gurur verici" dedi. Türkiyeyi, en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını belirten Arslan, "Gruptaki ilk maçta Krasnodar'a mağlup olduk. Şimdi Belçika'daki Standard Liege müsabakasında ilki başarmak, oradan elimiz dolu dönmek, hem ülke puanına katkı sağlamak hem de ilk galibiyetimize ulaşmak istiyoruz. Göreve yeni geldik, ilk maçımızda Alanyaspor'a mağlup olduk. Süper Lig bizim için önemli ama UEFA'da elde edeceğimiz sonuçları da çok önemsiyoruz" dedi.