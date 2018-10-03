Avcılar dövize meydan okuyor

DÖVIZ
kurundaki beklenmedik artış ve devam eden istikrarsız seyir birçok sektörü etkilerken Avcılar İnşaat, bu dalgalanmaları müşterilerine yansıtmadan, kampanyasını sürdürüyor. Yatırımcısını finansal risklerden koruyan Avcılar İnşaat, %0.98 faiz avantajını sürdürüyor. Devam eden kampanyaları hakkında bilgi veren Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Avcılar İnşaat markasının arkasında 30 yıllık emek, birikim ve fedakarlığın bulunduğunu ifade ederek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu zorluk, bir çaresizlik değil. Bu dönem dikkatli ve akılcı bir yönetimi gerektiriyor. Biz, dövizdeki istikrarsızlığa karşı kendimizi değil, müşterimizi korumayı tercih ettik. Bu yüzden de %0.98 faiz avantajı, %10 peşinat ve 10 yıl vade kampanyamızı sürdürme kararı aldık. Belki bu kararla kârlarımızdan fedakarlık ediyoruz ama kurucumuz Hikmet Avcı'nın 30 yılda büyük emekle oluşturduğu ve bugün ikinci nesil olarak bizlerin sürdürdüğü, 'güvenle' adeta eş anlama gelen Avcılar İnşaat markasına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Müşterilerimizin güveni, her şeyde önce gelir " şeklinde konuştu. Avcı, "Bizler de İzmir
için kazanç vakti diyoruz. Şartlar değişse de biz değişmeyeceğiz" diye konuştu.