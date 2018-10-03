CHP İzmir’de koltuk kavgası

3 dönemdir İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yılı mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'de ortalık deyim yerindeyse toz duman oldu. Genel Merkezin göstereceği adayın yerel seçimlerde belediye başkanlığı koltuğuna oturması halinde İZSU VE ESHOT Genel Müdürlüğü ile birlikte yaklaşık 8.5 milyar lirayı bulan bir bütçeyi yönetecek olması, aday adaylarının iştahını kabarttı. Başkan Kocaoğlu'ndan boşalacak koltuğa partisinden aday gösterilmek için adeta yarışa giren ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri kulis çalışmalarına hız verdi. İsmi geçen bazı adayların öne çıkmak için genel merkeze rakipleri hakkında el altından dosyalar sunduğu da sızan bilgiler arasında yer aldı. CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi göstereceği merak konusu olurken açıklamalar da peş peşe geldi. 2 dönemdir Bayraklı Belediye Başkanlığını yürüten ve ismi partisinin büyükşehir adaylığı arasında geçen Hasan Karabağ, Bayraklı için aday adaylığı başvurusunda bulunmayacağını açıkladı. İsmi Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakarak, "Genel merkezi bekliyorum" dedi. Bir açıklama da tekrar ilçe belediye başkanlığına aday olmayacağını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'ten geldi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin herkesi heyecanlandırdığını belirten Gönenç, "Genel merkezin bir takım kriterleri olacaktır. O kriterler örtüşüyorsa neden olmasın. Ama şimdiden kendiliğimden 'Adayım' diyebileceğim bir süreç değil" şeklinde açıklama yaptı. Öte yandan CHP'de aday adayları için de takvim belli oldu. Genel Merkez, yerel seçimlerde aday adaylığı düşünen parti yöneticilerinin 1-12 Ekim tarihleri arasında görevlerinden istifa etmelerini istedi. Genelgede aday adaylığı başvuru tarihinin son günü olarak 19 Ekim işaret edildi. İsmi Büyükşehir için geçen ilçe belediye başkanlarının aday adaylığı başvuru süresinin son günü olan 19 Ekim'e kadar genel merkezden işaret gelmemesi durumunda sadece ilçe belediye başkanlığı için başvuruda bulunacakları, son ana kadar Büyükşehir için bekleyecekleri öğrenildi. Bazı başkanların ise hiçbir yere başvuruda bulunmayacakları ve genel merkezin kararının bekleyecekleri sızan bilgiler arasında yer aldı. KOCAOĞLU İZNE ÇIKTI
Tüm bu tartışmalar yaşanırken düzenlediği basın toplantısı ile aday olmayacağını açıklayan Başkan Kocaoğlu dün itibariyle izne ayrıldı. Kocaoğlu'nun iznini nerede geçireceği açıklanmazken kendisine yakın kaynaklar Kocaoğlu'nun birkaç gün kafasını dinleyeceği ve süreci değerlendireceğini belirtti. KİMLERİN ADI GEÇİYOR
CHP Genel Merkezinde Kocaoğlu'nda boşalan adaylık koltuğu için Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Tuncay Özkan, Murat Bakan, Atila Sertel, eski Milletvekili Musa Çam, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın ismi partililer tarafından sıkça dillendiriliyor.