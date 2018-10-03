Çiftçioğlu: Karşıyaka iyi yönetilmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş'de maaş ve yönetim krizinin halen devam ettiğini ifade etti. Şeffaf belediyeciliğin en kötü örneğinin Karşıyaka'da sergilendiğini belirten Çiftçioğlu, maaşları ödemek için banka banka kredi arayışına giren Akpınar'ın, Karşıyaka markasına zarar vermeye devam ettiğini dile getirdi, "Hüseyin Mutlu Akpınar belediyeyi yönetemiyor" dedi. Kent A.Ş'nin net bir politikayla yönetilemediğini, borçlarının son yıllarda büyük derecede arttığını savunan AK Partili Çiftçioğlu, Başkan Akpınar'a şu soruları yöneltti: "Belediye çalışanları ne kadar süre daha acaba bu ay maaşım yatacak mı endişesiyle yaşamaya devam edecek? Keyfi uygulamalarınız sonucu 2014 yılından bugüne kadar Karşıyaka dışından Kent A.Ş'ye kaç işçi aldınız? Görev sürenizin bitimine beş ay kalması sizi, çözüm üretemez hale mi getirdi?"