"Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali" sanatseverlerle buluştu

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Kütahya'nın çini, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk ve iğne oyası gibi pek çok sanatından eserlerin sergilendiği festivalin ilk gününde düzenlenen açılış törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, STK temsilcileri ile pek çok akademisyen, sanatçı ve sanatsever katıldı.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

GÖREN: "ÇİNİ İÇİN BU ŞEHİRDE ÇOK ŞEY YAPILDI"

"Biz sanatın içine ilim ve irfanı, edep ve ahlakı, insaf ve adaleti, güzellik ve zarafeti, iyi niyeti, tevazuu katmış muhteşem bir medeniyetin vefalı evlatlarıyız. Peygamber Efendimiz "Allah güzeldir, güzel olanı sever" buyurduğundan sanata bir başka hayranız. Atalarımızın övgüyle bahsettiğimiz eserlerine baktığımızda lirizmin, coşkunun, göz nurunun, hoşgörünün izlerini görürüz. Süleymaniye bakmayı bilenler için, O sadece bir cami değil, Mostar Köprüsü iki yakayı birbirine bağlayan sıradan bir köprü değildir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, sanatçılarımızın atalarımızdan devraldıkları mirası, yeni nesillere aktarma arzularına, zarif, estetik yönü yüksek, zevk sahibi bir toplumun oluşması yönündeki çabalarına hizmet etmeyi görev bilmekteyiz."

"YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NDA OLMANIN BÜYÜK BİR SORUMLULUĞU VARDIR"

"Aradan onlarca yıl geçti. En nihayetinde, bu yıl, Kütahya'mız için sevindirici bir yıl oldu. Başta Belediye olmak üzere, Valilik, KÜTSO, Çiniciler Odası, Kalkınma Ajansı, Üniversite birlikteliğiyle oluşan sinerjinin sadece Kütahya'da değil, sadece ülkemizde değil, dünyada ses verdiğini, yankı bulduğunu, sonuç verdiğini gördük." Diyen Gören, sözlerine şöyle devam etti; "Şu an çok güzel, çok önemli bir fırsat yakalamış durumdayız. Ama unutmamalıyız ki; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda olmanın büyük bir sorumluluğu vardır; ya çok güvendiğimiz çini alanında kendimizi dünyaya ispatlayacağız, bu şehri dünyaya açacağız ya da bu güvendiğimiz dağları tarihin sayfalarına bir miras gibi bırakacak, yine bir döngüye gireceğiz."

KOÇER, GÜRSOY VE ÜSTÜNKAYA'YA ÖDÜL

Çini sanatçıları Mehmet Koçer ve Mehmet Gürsoy'a Şehre Değer Kanatlar Ödülü verildi. Sanatçılar ödüllerini Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun elinden aldılar. Ödül töreninin ardından katılımcılara Kütahya çiniciliğinin günümüzdeki temsilcilerinden Hamza Üstünkaya'nın özgeçmişini anlatan bir video gösterisi sunuldu ve Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hamza Üstünkaya'ya ömür boyu başarı ödülünü verdi. Programın ilk bölümü Üstünkaya'nın sergisinin gezilmesiyle son buldu.

ATASOY VE YILMABAŞAR'A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Programın ikinci bölümünde öncelikle yaşam boyu onur ödülleri sahiplerini buldu. Çinicilik alanında çok sayıda çalışma yapan Osmanlı sanat tarihçisi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy ile ressam ve seramik sanatçısı Prof. Dr. Jale Yılmabaşar, yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Ödüller sahiplerine rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören tarafından verildi.