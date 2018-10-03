Edremit’te sokak köpeği yavru kediyi sahiplendi

BALIKESIR'IN
Edremit İlçesi'nde bir sokak köpeği
nin kedi yavrusuna annelik yapması, bölge sakinlerinin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Akçay Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak köpeği, annesiz kaldığı belirtilen bir kedi yavrusuna sahip çıktı. Akçay kordonundaki kafelerin bulunduğu alanda kedi yavrusunu emziren, ona annelik yapan köpeğin bu davranışını gören vatandaşlar, fotoğraf ve görüntü çekerek bu ilginç dostluğu belgeliyor. Köpeğin, vatandaşların etraflarına toplanması ve aşırı ilgisi üzerine kedi yavrusunu başıyla korumaya çalışması da dikkati çekiyor.