Ege ihracatında ‘eylül’ bereketi

EGE İhracat
çı Birlikleri'nin ihracatında Eylül bereketi yaşandı. Eylül ayında 1 milyar 168 milyon 915 bin dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Eylül ayına göre ihracatlarını yüzde 20 artırdı. EİB'nin 2017 yılı Eylül ayı ihracatı 974 milyon dolar olmuştu. EİB'nin Eylül ayı ihracat rakamı aynı zamanda, EİB'nin 79 yıllık tarihinde Eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında EİB'nin ihracat rekoruna en önemli katkıyı; ihracatı yüzde 74 artan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yüzde 69 yükselen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve y��zde 61 gelişim gösteren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yılın son çeyreğinde gösterecekleri ihracat performansı ile 14 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.