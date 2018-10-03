İyilik meleği unutulmadı

İzmir
'de Sibel Arslan, evsizlere sıcak çorba dağıtmak için 4 yıl önce Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Arkadaşlarıyla yaptığı çorbaları termoslara koyup bisikletiyle dağıtmaya başladı. 2 yıl önce yumuşak doku kanseri olduğunu öğrenen Arslan, geçen yıl 28 Eylül tarihinde 23 yaşındayken hayatını kaybetti. Sibel'in ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmasını 'miras' olarak gören dernek üyeleri, gönüllü arkadaşları haftada iki gün çarşamba ve cumartesi günleri kendi imkanlarıyla aldıkları malzemeleri Basmane'deki dernek binasında pişirip, termoslara koyarak, farklı semtlerdeki evsizlere, ihtiyaç sahiplerine karton tabak ve ekmekle ikram ediyor. Her gün 150 kişiyi çorbayla doyuran gönüllüler, Sibel'in ölüm yıl dönümü olan 28 Eylül Cuma günü de çorba yapıp bu kez mezarının olduğu Buca Karaağaç Köyü'nde dağıttı. SIBEL'IN MIRASI
4 yıl önce Sibel ile bu yola iki kişi çıktıklarını ve organizasyonu büyüttüklerini belirten üniversite öğrencisi Ece Altınörs, "Sosyal medyadan çağrı yaptık, bu sayede diğer arkadaşlarımız katılmaya başladı. Eylül 2017'de Sibel'i kaybettikten sonra onun hatırasını yaşatmaya, hatta büyütmeye karar verdik. Sibel ile ilk başladığımız yıllarda, çorbayı evimizde yaptığımız için günde maksimum 50 kişiye ulaşabiliyorduk. Dernekleştikten sonra bir tencere çorba ile sokak sokak gezerek 100-150 kişiye ulaşıyoruz" dedi. Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Alican Yurdasever, derneği miras olarak gördüklerini belirterek, "Çorba dağıtımlarımız her çarşamba ve cumartesi oluyor. Bugüne kadar Üçkuyular, Konak, Alsancak, Bornova ve Buca'da dağıtımlarımız oldu. Şu anda iki ana bölgemiz var. Basmane ve Alsancak. Sibel'i kaybedeli bir yıl oldu. Biz bu derneği Sibel'in mirası olarak kabul ettik. Onu, çorba yapıp evsizlere dağıtarak andık. Çok mutlu olduğuna eminiz" diye konuştu.