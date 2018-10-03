BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 2. Grup'ta 2 haftada 4 puan topladıktan sonra iç sahada henüz ilk dakikada öne geçtiği maçta Esenler Erokspor'a 3-1 yenilmekten kurtulamayan Karşıyaka, alt sıralarda kaldı. Bu sezon çıktığı 2 deplasman sınavından birer puan çıkaran Kaf-Kaf, bu sonuçla evindeki 3 maçı 2 mağlubiyetle geçerken Kırşehir Belediyespor deplasmanı öncesi ilk 11'in değişilmezleri Mustafa Aşan ve Onur'u da kaybetti. Mustafa Değirmenci'nin de sakatlığının sürdüğü Kaf-Kaf'ta kırmızı kart gören Mustafa Aşan ile dördüncü sarı kartını gören Onur, Kırşehir'de görev yapamayacak. Grupta 5 haftada 5 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde, Play-Off barajının ise 3 puan gerisinde kalan KSK, altyapı patentli kadrosu, Erok mağlubiyetiyle geçen sezondan bu yana ilk kez üst üste 3 maçtan puan alamadı.