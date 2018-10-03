Laodikya’yı Anadolu insanları kurmuş

DENIZLI'NIN
Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nin Roma veya Grek değil, Anadolu insanının kurduğu ortaya çıktı. Laodikya'da 12 ay boyunca yürütülen kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Celal Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antik kaynaklarda, Laodikya'nın M.Ö. 3. yüzyıl ortalarında Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos'un eşi Laodike adına kurulduğunun yazdığını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda Laodikya'nın tarihinin M.Ö. 5500 yılına kadar uzandığını gördük. Laodikya'nın bir Roma, bir Grek değil, Anadolu insanının kurduğu bir şehir olduğunu ortaya koyduk. Yaptığımız çalışmalarla Denizli
'nin ticaret ve sanayi kenti olmasının, binlerce yıl öncesine dayandığını gün ışığına çıkardık. Bu coğrafyada 1 milyon yıldan bu yana kesintisiz yaşam sürüyor" dedi.