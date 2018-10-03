Ormanlar emektar kadınlara emanet

SABAH 05.00'DA IŞ BAŞI İZMIR'IN
Bergama İlçesi'ne tepeden bakan Çağlayan Köyü'ne 20 kilometre uzaklıktaki fıstık çamı ormanının karanlığında kurulu naylon çadırlarda orman işçileri, yaşamlarını kazanıyor. Daha önce çalıştıkları Toros Dağları'ndan Ege'nin Madra Dağı'na mevsimlik işçi olarak göçen Erdinç ve Akif kardeşlerle eşleri Yılay Aslan ve Selver Aslan, elektrik ve suya erişimin konfor sayıldığı çadırlarında hayat mücadelesine saat 05.00'te başlıyor. Kadınların günün ilk çayını demlemek ve kahvaltı için "sıkma" hazırlamak üzere ateşi yakmalarıyla başlayan çalışma, hava kararana kadar sürüyor. BALTAYLA ÇALIŞIYORLAR TRAKTÖRLE
ormanın derin, ıssız köşelerine giden işçiler, İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü'nce kesim için işaretlenen ağaçları buluyor. Her yılın eylül ayında orman için kesim, bakım ve gençleştirme zamanının başlamasıyla ormancı kadınlar da başlarında sarı baretleriyle işe koyuluyor. Yılay Aslan, Selver Aslan, 45 yıldır kesim işi yapan Hatice Dur ve 20 yaşındaki kızı Derya, bu emek mücadelesinin kadın kahramanları olarak erkeklere adeta taş çıkartıyor. Kadınlar, ellerine aldıkları elektrikli testerelerle boylarının 15-20 katı büyüklükteki ağaçları saniyeler içinde devirmeyi başarıyor.