Özköylü: Kazanma alışkanlığımız sürecek

BUGÜN NELER OLDU

, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Antrenman Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan yeşil-siyahlılar 5'e 2 ile devam etti. Antrenman daha sonra yarı sahada top kapma ve taktik idman çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Osman Özköylü, Ümraniyespor maçında, kazanma alışkanlıklarına devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Kazanma ve iyi oynama alışkanlığını devam ettirmemiz gerekiyor. Büyük başarıya gitmek için merdivenleri teker teker çıkmak gerekiyor" diye konuştu.