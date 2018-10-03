Sara hastası Dağ yardım bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

daha çocuk yaştayken annesini kaybeden, üvey annesi tarafından ise istenmemesi sebebiyle dedesinin büyüttüğü Ergün Dağ (36), psikolojik sorunları sebebiyle bundan 6 yıl önce epilepsi (Sara) hastalığına yakalandı. Yakalandığı sara hastalığı sonrasında hayatı kararan Dağ, etrafa ve kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ne çalışabilecek bir iş ne de kalacak bir yer bulabildi. 6 yıldır Yunusemre İlçesi'ndeki sokaklarda yaşam savaşı veren Dağ, çevre sakinleri ve esnafların yardımıyla ayakta kalıyor. Haftada üç defa sara krizi geçiren Dağ, aldığı darbeler sebebiyle ��lme korkusuyla diken üzerinde yaşıyor.Hayırseverlerden yardım bekleyen Dağ, "Bu rahatsızlık bende başlayınca bir daha beni işe de almadılar. Perişan bir halde sokaklarda yaşıyorum. Uğramadığım yer kalmadı. Kimse bana yardımcı olmadı. İlaçlarımı doğru düzgün içemiyorum. Bu rahatsızlık yüzünden her yerde kilitlenip duruyorum. Kendime geldiğimde, bakıyorum kafam paramparça olmuş. Beynim bir yere çarpsa, kendimi öldürsem ne olacak. Ben ölmek istemiyorum. Bana uzanacak bir yardım eli bekliyorum" dedi.