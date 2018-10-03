Tekerlekli sandalye ile pilates

AĞIR
fiziksel engeli bulunan bireyler için İzmir
'de açılan pilates kursu yoğun ilgi görüyor. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi bünyesinde açılan pilates kursuna katılan her yaştan engelli kadınlar, spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Fizyoterapist ve pilates eğitmeni Burcu Aplak Arın, dernek üyelerine pilates eğitimi verdiklerini, onların omurilik kullanım kapasitesini artırmayı, hareket kabiliyetlerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Katılımcıların morallerinin çok iyi olduğunu anlatan Arın, "Öğrenciler, birçok kasını egzersiz sırasında çalıştırıyor ve medikal pilatesi öğreniyor. Pilates sadece reformer ya da pilates topuyla yapılmıyor. Pilates, çeşitli sakatlıklardan korunmamızı sağlıyor ve fizyoterapistler de bu sporu yaygın olarak kullanıyor. Medikal pilatesi modifiye ederek engeli ne olursa olsun her bireyin stabilizasyonu sağlamak amacıyla yapması mümkün" dedi. Arın, katılımcıların egzersizleri evde de uyguladığında sırt bölümündeki eğriliklerinin azaldığını, solunum kapasitelerinin arttığını, karın kaslarını daha sık kullanabildiklerini tespit ettiklerini aktardı.