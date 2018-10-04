2 pitbull, yaşlı adama saldırdı

İZMIR Yeşilyurt'ta meydana gelen olayda,68 yaşındaki Nihat Çelikkol
, evinin yakınında alışveriş yapmak için bir manava gitti. Elindeki alışveriş poşetleriyle merdivenden inen yaşlı adam, bu sırada sahibiyle gezen pitbull köpeklerini gördü. Köpekleri görünce irkilen adam bir an duraksadı ancak köpeklerin saldırısına uğramaktan da kurtulamadı. Saldırıysa saniyeler içerisinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde yaşlı adam, iki pitbullun kolunu kapmasıyla yere düştü. Köpekler yaşlı adamı yerde de bırakmadı ve dakikalarca ısırdığı kolunu bırakmadı. Bu sırada köpeklerin sahibi de olaya müdahale etmeye çalıştı, ama o da başarılı olamadı. Dakikalar sonra köpekler yaşlı adamı bıraktı. Bu sırada köpeklerin biri manavdaki çalışan bir kişiye doğru yöneldi. Kolundan ısırılan ve kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Olayı anlatan talihsiz adam, "Marketin merdiveninin son basamağında köpeklerin saldırısı ile kendimi yerde buldum. Beni hemen sol bileğimden yakaladılar. Sol kolumdan et koparmışlar. Sağ elimde de yaralanma var. Bu köpekler yasaklı Pitbull cinsiymiş. Olayla ilgili şikayetçi oldum. Saldırı anında çok korktum. O anda öleceğimi sandım" diye konuştu.