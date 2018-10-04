Ahırdan uyuşturucu çıktı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu
madde ticareti yapan şahıslara yönelik 27 Eylül
'de operasyon düzenledi. İstihbarı çalışma sonucu elde edilen bilgiler eşliğinde Menemen'deki bir çiftlikte yüklü miktarda satışa hazır hale getirilen esrar bulunduğu öğrenilince, operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucuyu saklamak için birbirinden farklı yöntemler kullanan zehir
tacirleri bu kez hayvanların barındığı ahırı kullandı. Ahırın içini didik didik arayan Menemen polisi, bir miktarı kurutulmak üzere tavana asılmış, bir kısmı da poşetlerin içine paketlenmiş 5 kilo 584 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ayrıca bir adet av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda fişeğe el konuldu. Bülent S. ile H.K. isimli zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Bülent S. tutuklanırken, H.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ESRAR SATIŞINA SUÇÜSTÜ
Torbalı'daki diğer operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yoğun ve etkin çalışmalarına aralıksız devam eden Narkotik polisi Kırbaş Mahallesi'nde bulunan evde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipleri ikamet sahibi L.B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 28 kilo 900 gram kurutulmuş esrar, 97 kilo 250 gram hint keneviri olmak üzere toplam 126 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun yanı sıra terazi ve paketleme malzemeleri de ele geçirilmiştir. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
L.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.