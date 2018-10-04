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DSİ ’den balık bolluğu

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, ülkedeki baraj ve göletlere 2 milyon 750 bin yavru balık bıraktı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
DSİ İzmir’den balık bolluğu
DEVLET Su Isleri (DSI) 2. Bölge Müdürlügü 2018'de kendi balık üretim rekorunu kırdı. Geçen yıl Ürkmez ve Balık Üretim Tesisi'nde 2 milyon 60 bin adet pullu sazan üreten DSI 2. Bölge Müdürlügü; bu yıl yüzde 37 artısla sayıyı 2 milyon 750 bine çıkardı. Mayıs ayında sagılan anaç balıklardan elde edilen 2 milyon 750 bin yavru pullu sazan özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ila 8 santimetreye ulasınca baraj ve göletlere bırakıldı. En çok yavru balık 550 bin adet ile Isparta Egirdir Gölü'ne bırakılırken, Marmara Gölü'ne 200 bin, Demirköprü Baraj Gölüne 185 bin, Beydag Baraj Gölüne ise 50 bin pullu sazan yavrusu salındı. Sezon boyunca Çaltıkoru Baraj Gölüne 40 bin, Kestel Baraj Gölüne 30 bin, Seferihisar Baraj Gölüne 30 bin, Sevisler Baraj Gölüne 50 bin, Yortanlı Baraj Gölüne 20 bin yavru balık bırakıldı.
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DSİ İzmir’den balık bolluğu
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