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yine kayboldu

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Fatma Yenigün yine kayboldu
'IN Tire İlçesi'nde geçen 4 Temmuz'da 1.5 yaşındaki torunuyla ortadan kaybolduktan sonra jandarma tarafından dağlık alanda bulunan 55 yaşındaki 'ün 20 gündür kayıp olduğu bildirildi. Tire'ye 20 kilometre mesafedeki kırsal Derebaşı Mahallesi'nde, kızı ile yaşayan Fatma Yenigün, geçen 12 Eylül'de evden ayrıldı. Yenigün'ün bir daha eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları gidebileceği yerlere baktı. Ancak kendisine ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yenigün'ün bulunması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Fatma Yenigün, 1993 yılında kızını İzmir Fuarı'nda bırakıp, ortadan kaybolmuş 22 yıl sonra 2015'te, İzmir'de otoyol kenarında, yaşamını sürdürdüğü su tahliye kanalında bulunup, yakınlarına teslim edilmişti.
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Fatma Yenigün yine kayboldu
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