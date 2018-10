Fırsatçıya sıfır taviz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın, "Marketlerde surada burada sizler isi en yakından teftis eden insanlarsınız. Gerçekten alısılmadık görülmedik sekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın" açıklaması sonrasında Izmir genelindeki yetkililer denetimleri sıklastırdı. Izmir genelinde hem vatandaslardan gelen ihbarları degerlendiren hem de rutin kontrollerini devam ettiren Ticaret Il Müdürlügü ekipleri ile zabıtalar, doları bahane ederek stok yapanlara ve fırsatçılara göz açtırmıyor. Ekipler son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karsı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor. Zabıta memurları, fiyat etiketlerine bakarak, artıs olup, olmadıgını kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde; girdi maliyeti ve fiyat degisimlerinden etkilenmemesine ragmen bu durumlardan etkileniyormus gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi magdur eden fırsatçılara ve piyasa sartları dısında haksız fiyat artısı yaptıgı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulandı.Izmir'de Il Ticaret Müdürü Sahin Ersü'nün talimatıyla fırsatçılara yönelik 25 kisiden olusan bir ekip olusturuldu. 6 Eylül'den bugüne kadar hafta sonu hariç mesai günlerinde toplam 77 firmaya sok baskın düzenleyen ekipler 302 farklı ürünü inceledi. Geriye dönük 3 aylık fiyat artıslarını, alıs ve satıs faturalarını inceleyen denetmenler, dokümanları Ticaret Bakanlıgı'na gönderdi. Incelemenin tamamlanmasının ardından stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara bakanlık tarafından 50 bin liraya kadar ceza kesilecegi ögrenildi. Müdür Ersü, "Eylül tarihi itibariyle denetimlere start verdik. Denetimlerde özellikle fırsatçılıgın kaynagına ulasmaya çalısıyoruz. Her gün aldıgımız verileri Tüketici Genel Müdürlügümüz ile paylasıyoruz. Paylastıgımız bu verilerden fırsatçılık yaptıgını düsündügümüz, gerçekten kur artısı ile alakası olmadan bunu fırsat bilip fiyatlarına yansıtanları tespit etmeye çalısıyoruz" diye konustu. Cezaların çok agır oldugunu vurgulayan Ersü, "Su ana kadar ceza kesilen yok. Su an inceleme ve tespit asamasındayız. Vatandaslardan gelen ihbarları da degerlendiriyoruz. CIMER üzerinden bize ulasıyorlar. Türkiye genelinde ilk denetimleri biz gerçeklestirdik. Hasta bezi almak isteyen bir arkadasım beni telefonla aradı. Daha önce aldıgı fiyat ile 10 gün sonra aldıgı fiyat arasında iki kat fark oldugunu gördügünü söyledi. Biz de bu marketin geriye dönük faturalarını incelemeye aldık" dedi. Bunun yanı sıra sahadaki ekiplerin fiyat etiketi denetimlerini de aralıksız yaptıgını vurgulayan Il Müdürü Ersü, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için 274 lira idari para cezası kesiliyor. Stokçuluk yapıp vatandasa ihanet edenlere kesinlikle yasalar çerçevesinde mücadele edecegiz" seklinde konustu. Rutin olarak gerçeklestirilen denetimlerde dövizdeki kur artısını bahane ederek ürünlere zam yapan ve gramaj hilesi yapanlara karsı Menderes Belediyesi Zabıta ekipleri gerekli denetimi gerçeklestirdi. Firmaların fiyatlarının aylık degisimleri incelenerek, normalin üzerindeki artıslarla ilgili kisilere islemler baslatılacak. Bornova, Buca, Selçuk gibi ilçelerde de rutin kontroller yapıldı.