Girişimci anneden ihracat başarısı

Gazetecilik bölümü mezunu olan ve bir dönem ulusal bir televizyonda çalışan Hülya Cinsçiçekçi, eşiyle yerleştiği İzmir
'de dış ticaret eğitimi aldı. Uzmanlaşmak için sektör arayışına giren Cinsçiçekçi'nin dünyası, ilk çocuğuna hamile kalmasıyla tamamen değişti. Bu süreçte bebeği için en iyisini arayan anne, bir blog açarak deneyimlerini paylaşmaya başladı. Bebeğini kucağında taşımak için "kanguru" ısmarlayan Cinsçiçekçi, kullandığı ürünü daha kullanışlı hale getirmek için bir tasarım yaptı. Eşi ve ailesinin cesaretlendirmesiyle Almanya'da tasarım eğitim alan Cinsçiçekçi, yaklaşık 2 yıl önce Buca'da bir atölyede üretime başladı. ONAY ALINDI
Katıldığı uluslararası fuarlardan yüklü siparişlerle dönen, internet üzerinden de iyi bir satış grafiği yakalayan girişimci, çocuğuyla iş yaparken iki elini kullanmak isteyen annelerin imdadına yetişti. Organik ve yüksek kaliteli kumaşlarla farklı tasarımlarda üretim yaparak 10 ülkeye satış gerçekleştiren Hülya Cinsçiçekçi, yılda 250 bin euroluk ihracat yapar hale geldi. Piyasadaki muadillerine göre daha kolay giyilip çıkarılabilen, ilave güvenlik donanımları bulunan ürünün gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Cinsçiçekçi, "Avrupa'da bulunan bütün bebek taşıma aparatlarını kullandım. Bunlarda bana zor gelen noktaları belirledim ve en baştan ürün tasarladım. Yaptığımız ürünleri Avrupa'daki bebek taşıma okullarına gönderdim ve onların onaylarını aldım. Ürün geliştirirken her santimetre için günlerce konuştuk, düşündük. Ondan sonra ürünün son halini verdik. Avustralya'ya kadar ürün gönderiyoruz. 2019 hedefimizde ABD ve Kanada
var. Bu pazarlara da girmemizle 2019'da ihracatı ikiye katlamayı hedefliyoruz" dedi.