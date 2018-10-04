Girişimci anneden ihracat başarısı Hülya Cinsçiçekçi, anne olduktan sonra bebeğini taşımak için aldığı ‘Kanguru’yu kullanışlı bir tasarımla kendisi üretmeye başladı. Girişimci anne, 10 ülkeye kendi markasıyla ihracat yapıyor

Giriş Tarihi: 4.10.2018