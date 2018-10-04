Göztepe’de istikrar başarıyı getirdi

SPOR Toto Süper Lig
'de milli maç arasından sonra Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Atiker Konyaspor
'u 3-2 yenerek 12 puanla 5'inci sıraya adını yazdıran Göztepe
'de teknik direktör Bayram Bektaş kadro istikrarını hiç bozmadı. Üç karşılaşmaya da aynı 11'le çıkan Bektaş'ın tercihleri başarıda büyük rol oynadı. Kaleyi her zaman olduğu gibi kaptan Beto'ya teslim eden genç teknik adam, oyunun gidişatına göre Tayfur, Deniz, Cikalleshi, Gouffran, Yalçın, Berkan ve Poko'yu sonradan sahaya sürdü. İdeal 11'den asla vazgeçmeyen Bayram Bektaş istikrarın futbolda önemli olduğunu vurguladı.