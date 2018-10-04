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İzmirli sporcular buzda şov yaptı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
İzmirli sporcular buzda şov yaptı
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı buz sporcuları, gittiği her şampiyonada dikkatleri üstlerine çekmeyi başarıyor. İzmir'in yetenekli gençleri, son madalyaları ve 'dan getirdi. sporcuları, Artistik Buz Pateni 1919 ve Amatörler Yarışması'nda madalyaları kimselere kaptırmadı. Samsun'daki yarışmaya 6 ilden 19 kulüp ve 126 sporcunun katıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan yarışmada 7 sporcu altın madalya kazandı. 3 sporcu ikincilik kürsüsüne çıkma başarısı gösterirken, 6 sporcu ise bronz madalya kazandı. İzmirli sporculardan Deniz Tarım, Duru Çimen, Yağmur İlgün, Selin Uğural ve Eylül Kaplan ise kulübe kupa puanı kazandırdı. Ankara'da şampiyonada Büyükşehir Belediyespor üç madalya topladı. Efe Cetiz, altın madalyanın sahibi olurken, 44.46 puan toplayarak 43.96 olan kendi rekorunu kırdı.
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İzmirli sporcular buzda şov yaptı
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