Kardeşlere aynı ekipten organ nakli

SAMSUN
'DA yaşayan ve halk arasında "sarılık" olarak bilinen kolestatik teşhisi konulan 23 yaşındaki Büşra Aydın ile 26 yaşındaki ablası Burcu Yürük, şifa aramak için 2006 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda acilen nakil olmaları kararlaştırılan kardeşlerden Büşra'ya baba Seyfettin Aydın, diğerine ise anne Döndü Aydın'ın karaciğer dokuları Prof. Dr. İbrahim Kemal Astarcıoğlu başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi. Hastanede 3 ay tedavi gören kardeşler sağlıklarına kavuştuktan sonra evlerine döndü. Aydın ailesi, 12 yıl sonra aynı hastalık belirtilerinin 20 yaşındaki oğulları Murat'ta da görülmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Tedavi için bu yılın başında yeniden İzmir
'e gelen aile, 2 evladını sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Astarcıoğlu ile görüştü ve ardından karaciğer nakli için başvuru yaptı. Beklenen uygun karaciğerin bulunmasının ardından geçtiğimiz hafta ameliyata alınan Murat Aydın
, ablalarının doktoru Astarcıoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Murat Aydın kısa sürede sağlığına kavuştu.