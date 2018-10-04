Polis, halka konuk olu

MANISA'DA Turgutlu İlçe Emniyet
Müdürlüğü tarafından geçen temmuz ayında pilot uygulaması yapılan 'Çayınızı İçmeye Geldik' projesi, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ın onay vermesiyle yürürlüğe girdi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın da aralarında bulunduğu 'Çayınızı içmeye geldik' proje ekibi, haftada 2 gün, saat 10.00 - 23.00 saatleri arasında sahada olarak vatandaşlarla görüşme sağlayacak. Faaliyete başlayan proje ekibi, kafeler ve kahvehanelerde oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Değişik yaş ve meslek gruplarından vatandaşlarla sohbet eden polisler, 'Çayınızı içmeye geldik' dese de ısrarlara rağmen proje için oluşturulan emniyet bütçesinden çayları ısmarlayarak vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi.