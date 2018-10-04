Tarım merakıyla fasulyeci oldu

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MANISA'DA Tarımsal üretime meraklı olan 41 yaşındaki Tevfik Türkyılmaz, bunu avantaja çevirip üretici oldu. Aynı zamanda bir kamu bankasının ilçedeki şubesinde memur olarak çalışan Türkyılmaz, Alaşehir'e 36 kilometre mesafedeki kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'nde çiftçi Hasan Açıkgöz ile organik tarım yapmaya başladı. Türkyılmaz, Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Bozdağlar'ın uzantısı olan bin 600 rakıma sahip bölgedeki kumlu, organik madde bakımından zengin toprağa sahip 150 dönümlük arazide makine kullanmadan tamamen atadan kalma yöntemlerle ceviz, kestane, ayva ve kiraz yetiştirmek için harekete geçti.Dikilen fidanlar ağaca dönüşüp, meyve vermeye başlayana kadar ikili arazide ara ürün olarak halk arasında 'vızır fasulye' de denilen 'çalı' cinsi ile 'dermason' cinsi kuru fasulye üretmeye başladı. Açıkgöz'ün arazisini vererek, Türkyılmaz'ın da masraflarını karşılayarak başladığı organik tarımsal üretim, yöre halkına da örnek oldu. Türkyılmaz, "Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Yüksek rakımda yetiştiği için aroması yüksek ve lezzetli olan fasulyeleri dalından tek tek topluyoruz" dedi.