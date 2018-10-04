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Tayland kültürü tanıtıldı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Tayland kültürü tanıtıldı
TÜRKIYE ile Tayland arasındaki kültürel alışverişin artırılması amacıyla iki ülke arasında imzalanan "Niyet Bildirgesi" çerçevesinde düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri'nin gösterileri başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Taylandlı performans sanatçıları, geleneksel Tay müziği eşliğinde performanslarını sundu. Davetliler, geleneksel Tay kukla gösterisine de alkışlarla eşlik etti. Tayland'ın kültürel savaş sanatı olan "" (Tay boksu) gösterisi de ilgiyle izlendi.
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Tayland kültürü tanıtıldı
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