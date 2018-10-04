Tayland kültürü tanıtıldı

TÜRKIYE ile Tayland arasındaki kültürel alışverişin artırılması amacıyla iki ülke arasında imzalanan "Niyet Bildirgesi" çerçevesinde düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri'nin İzmir
gösterileri başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Taylandlı performans sanatçıları, geleneksel Tay müziği eşliğinde performanslarını sundu. Davetliler, geleneksel Tay kukla gösterisine de alkışlarla eşlik etti. Tayland'ın kültürel savaş sanatı olan "Muay Thai
" (Tay boksu) gösterisi de ilgiyle izlendi.