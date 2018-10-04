TBMM Başkanı Yıldırım bugün İzmir’de

TBMM
Baskanı Binali Yıldırım
, bugün Izmir'de Ege Üniversitesi
'nin 2018- 2019 egitim- ögretim yılı açılısına katılacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak kendisine fahri doktora ünvanı verecek. TBMM Baskanı Yıldırım, akademik yılı açılısında ögrencilere ilk dersi de verecek. Karsıyaka'da Ege Üniversitesi Suat Balcıoglu Saglık Bilimleri Fakültesi'nin açılısını yapacak olan Yıldırım, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Dokuz Eylül Ünivesitesi Meslek Hastalıkları Kongresi'nde katılacak. TBMM Baskanı Yıldırım, Izmir is dünyası ile aksam yemeginde bulustuktan sonra kentten ayrılacak.