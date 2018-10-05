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7 yaşındaki çocuk için kayyum atandı

Giriş Tarihi: 5.10.2018
7 yaşındaki çocuk için kayyum atandı
İZMIR'DE, boşanan çiftin 7 yaşındaki çocuğuna "taraflar arasında çıkar çatışması olasılığı"nı dikkate alarak kayyum atanmasını kararlaştırdı. 13. Aile Mahkemesindeki duruşmaya baba S.Y, anne F.C. ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanıkları dinledi. Tanık olarak ifade veren çocuğun dedesi H.Y, torununa, dayısının siyasi içerikli hareket ve söylemler öğrettiğini iddia ederek, annesinin torununa zarar vermesinden korktuğundan çocuğun velayetinin babaya verilmesinin daha doğru olacağını savundu. Çocuğa bir süre bakıcılık yapan H.B. de anne F.C'nin çocuğuna iyi baktığını, annesinin yanında daha mutlu olduğunu gözlemlediğini belirterek, S.Y'nin ayda bir kez çocuğunu alıp götürmesi gerekirken babanın ilgisizliğinden çocuğun üzüldüğünü ileri sürdü. Taraf avukatları, aleyhteki tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Hakim, baba S.Y. ve anne F.C'nin 7 yaşındaki çocuğuna "taraflar arasında çıkar çatışması olasılığı"nı dikkate alarak kayyum atanmasına karar verdi.
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7 yaşındaki çocuk için kayyum atandı
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