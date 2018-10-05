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Bilim şenliği 8 ilçede başlıyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Bilim şenliği 8 ilçede başlıyor
İZMIR'DE Dikili, Bergama, Kınık, Kiraz, Beydağ, Karaburun ve Bayındır'ın ardından Kemalpaşa'da gerçekleştirilecek TÜBİTAK 4007 STEM
Bilim Şenliği kapsamında, yaklaşık 4 bin öğrenci mühendislik, teknolojik, kodlama ve robotik gibi uygulamalar ile buluşacak. STEM'in fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu eğitim ile yetişen bireylerin iş dünyasına daha kolay adapte olacağını söyleyerek STEM eğitiminin bilimsel alanda önderlik ve ekonomik büyüme için önemli görüldüğünü vurguladı. Yahşi, "Öğrencilerin farkındalığını arttırmak istiyoruz. Etkinlik yapılmayan 8 dezavantajlı ilçe belirledik. Bu 8 ilçede 4 bin öğrenciye ulaşacağız. Ekim'de her çarşamba ve perşembe 2 ilçeye gideceğiz" dedi.
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Bilim şenliği 8 ilçede başlıyor
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