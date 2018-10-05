Binali Yıldırım’dan akademik yıl açılışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli açılışlar ve programı kapsamında İzmir
'i geldi. Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversite kampüsü içerisindeki Prof Dr. Suat Vardar- MÖTBE Kültür Merkezi'ndeki törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu. GENÇLERE SESLENDI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı. Film gösteriminden sonra Yıldırım'ın özgeçmişi ve üniversite senatosunun aldığı karar okundu, kendisine 'fahri doktora' unvanı verildi. Fahri doktora beratını alan, cüppesini giyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, üniversitede öğrencilere ilk dersi vermek için kürsüye geçti. Üniversitelerin tek tip insan yetiştirme yeri olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Üniversiteler, bilimsel hürriyetin merkezidir, özgün araştırma fırsatı tanınmalıdır. Eğitim doğumla başlar ve bir ömür boyu devam eder" dedi. Gelişmiş Türkiye'nin gelişmiş üniversitelerle mümkün olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bugün üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Önünüzden gidenlerin tecrübelerini asla gözardı etmeyin. Akıllı insan başkalarının tecrübesinden yararlanan insandır. Heyecanınızı kaybetmeden geleceğe bakın. Geleceğe hazırlanmayanlar geçmişte kalmaya mecburdurlar" dedi. Yıldırım, konuşmasını tamamladıktan sonra alanlarında dereceye giren öğrenci ile akademisyenlere de ödüllerini verdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, "Ege Üniversitesi için gelecek şurasını yaptık. Projeler geliştirdik, Ege Üniversitesi ailesi olarak tek yürek olduk. Tek çıkış yolumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğitimdir, bilimdir, fendir" dedi.