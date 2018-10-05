Canpolat’ın şaşılığı fotoğrafta fark edildi

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan anne Şahzade Özkan Altıkardeş, oğlu Canpolat Altıkardeş 14 aylıkken bir fotoğraf çektirmek ve anısını ölümsüzleştirmek istedi. Fotoğrafın çekilmesiyle anne, 14 aylık oğlunun gözünde şaşılık olduğunu fark etti ve doktora gitti. Göz doktorunun muayene etmesiyle çocuğa numaralı gözlük verildi. Aradan aylar geçmesine karşın çocuğun gözünde herhangi bir gelişme yaşanmadı. Daha sonra başka bir aileyle tanışan anne Şahzade Özkan Altıkardeş, bu ailenin tavsiyesiyle Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi'ne giderek Op. Dr. Onur Aydın'a başvurdu. Aile, doktorun ameliyat teklifine başta sıcak bakmasada sonra ikna olarak teklifi kabul etti ve küçük çocuk da sağlığına kavuştu.