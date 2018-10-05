Denizlispor’da alacak boykotu

SPOR
Toto 1. Lig'de yarın Ümraniyespor'a konuk olacak Denizli
spor'da futbolcular, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle boykot yaptı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılması planlanan antrenman için tesislere gelen oyuncular, idmana çıkmama kararı aldı. Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Bu eylemi elbette doğru bulmuyorum. Sonuna kadar haklılar ancak henüz 8. haftadayken bu şekilde bir tepki vermek son derece yanlış. Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı" diye konuştu.