Efeler diyarından fırsatçılara tepki Ege’de stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler hız kazandı. Denetimleri yerinde bulan ve artmasını isteyen vatandaşlar, fırsatçılara da ‘elini cebimizden çekin’ çağrısında bulundu





1 AYDA 1425 ÜRÜNE İNCELEME

Öte yandan İzmir ve Manisa'da denetimler artarak devam etti. Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eylül ayında 32 firmada denetim yaparken, bin 425 farklı ürünü inceledi. Denetimleri sahada takip eden Manisa Ticaret İl Müdür Vekili Kenan Kınay, "Denetimlerimiz genelde fiyat artışlarından bir önceki aya göre fiyat artışlarının olup olmadığı yönünde. Yapmış olduğumuz bu denetimlerde bazı ürünlerde fiyat dalgalanmalarının olduğunu gördük. Fiyatları aşırı yükselen ürünlerde genelde perakendeci satışlardan ziyade tedarikçi ve üreticilerden kaynaklandığını görmekteyiz" dedi. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda ise gramajlar ve fiyat kontrol edildi.



TORBALI ZABITASI İŞ BAŞINDA

İZMIR'DE Torbalı Belediyesi Zabıta ekipleri de haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Denetimlerde reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa tutanağı İzmir Valiliği'ne gönderiyoruz" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısı üzerine vatandaş ihbar yağdırdı. Ege genelinde onlarca ihbara zabıtalar yetişmekte güçlük çekti, fırsatçılara nefes aldırılmadı. Denetimler artarak devam ederken, doları bahane ederek fiyat yükseltenlere bir tepki de vatandaşlardan geldi. Yapılan denetimlerin yerinde olduğunu ve daha çok yapılmasını isteyen vatandaşlar, fırsatçılara "Elinizi cebimizden çekin" çağrısı yaptı. İzmir Buca İlçesi'nde yaşayan Gülbüz Mert (50), "Önceden 50 lira olan pazar alışverişim bir anda 100 liraya çıktı. Firmalar elbette zam yapacak ama bu fahiş fiyatlar kabul edilemez. Dolar üzerinden fırsatçılık yapıldığını düşünüyorum. Böyle firmaların elini cebimizden çekmesini istiyorum" dedi. Yine Buca'da ikamet eden Havva Güngör (50) ise, "Ürünlerin küçüldüğünü ama fiyatların arttığını görüyoruz. Halkın içinde olan cingöz insanlar artık halkın ekmeğiyle oynuyor. Bugün halkın elindeki son lokma ekmeği de elinden almaya çalışıyorlar. Ne diyelim, Allah onlara fırsat vermesin" diye konuştu. Manisa 'da da stokçular ve fırsatçılar büyük tepki çekti. Manisa'da denetimlerin zamanında yapılmadığı için fırsatçıların istediği ürünün fiyatını artırdığını kaydeden döner ustası Yusuf Özdemir, "Her yerde fırsatçıların verdiği fiyat artırımları var. Bizim kilosunu 8 liraya aldığımız tavuk 15 liraya çıktı. 6 liraya sattığımız dürümü hala aynı fiyattan satıyoruz. Müşteriye yansıtamıyoruz bunu. Çünkü fırsatçılık yapmak istemiyoruz. Vatandaşın fırsatçılık yapanlardan alışveriş yapmasın. Bunları doları bağlı yapıyorlar" şeklinde konuştu. Kahveci Elçin Bozkurt, "Bazı ürünlerde yüzde 100'ün üzerinde bile artışlar var. Bu da bizi etkiliyor. Banyoda kullandığımız malzemelerdeki artışlar çok yüksek. Eğer artışlar mümkün kılınıyorsa denetimlerde sıkıntı var demektir. Denetimler belli alanlarda değil, her alanda artırılmalıdır" diye konuştu. Pazarcı esnaflarından Yücel Kılınç, "Bazı ürünlerde inanılmaz fiyat artışları var. Geçen sene bu dönemlerde 1 liraya, 2 liraya satılan domates bile bugün 5 liraya çıktı. Eğer denetimler artırılırsa fırsatçılar ürünlere bu kadar zam yapamaz" ifadesini kullandı.Öte yandan İzmir ve Manisa'da denetimler artarak devam etti. Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eylül ayında 32 firmada denetim yaparken, bin 425 farklı ürünü inceledi. Denetimleri sahada takip eden Manisa Ticaret İl Müdür Vekili Kenan Kınay, "Denetimlerimiz genelde fiyat artışlarından bir önceki aya göre fiyat artışlarının olup olmadığı yönünde. Yapmış olduğumuz bu denetimlerde bazı ürünlerde fiyat dalgalanmalarının olduğunu gördük. Fiyatları aşırı yükselen ürünlerde genelde perakendeci satışlardan ziyade tedarikçi ve üreticilerden kaynaklandığını görmekteyiz" dedi. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda ise gramajlar ve fiyat kontrol edildi.Torbalı Belediyesi Zabıta ekipleri de haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Denetimlerde reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa tutanağı İzmir Valiliği'ne gönderiyoruz" diye konuştu.