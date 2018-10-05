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Efes-Mimas yolu büyülüyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Efes-Mimas yolu büyülüyor
İZMIR Büyükşehir Belediyesi, yarımadanın tanıtımı için hayata geçirdiği projelerden biri olan ve Antik Çağ'dan bugüne uzanan 'Efes- Mimas Rotası' ile kentlileri tarihle buluşturuyor. Geçmişi 8 bin 500 yıl önceye uzanan 'Efes-Mimas Yolu' rotası Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai ve Erythrai antik kentleri arasındaki 6 patikadan oluşuyor. Selçuk'ta Artemis Tapınağı'ndan başlayan 709 kilometre uzunluğunda 49 parkurdan oluşan Efes- Mimas yürüyüş yolu Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Çeşme 'den geçiyor ve mitolojik adı 'Mimas' olan Karaburun'da sona eriyor. Güzergahtaki tüm doğal, tarihi ve kültürel birikimi ziyaretçilerine sunuyor.
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Efes-Mimas yolu büyülüyor
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