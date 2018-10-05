Göztepe puanla dönmek istiyor

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Spor Toto Süper Lig'de son 3 müsabakasını galibiyetle tamamlayan Göztepe, 8. haftanın açılış maçında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Ligde son 3 haftada Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa karşısında üst üste 4. galibiyet için mücadele edecek. Kasımpaşa ile Göztepe arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.Göztepe'de sakatlığı bulunan Halil Akbunar'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak. Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun ise sakatlıkları devam ediyor. Kasımpaşa ile 11. kez karşılaşacak Göztepe, 10 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Göztepe'nin İstanbul'daki 5 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.