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Hemşire yerine oto yıkamacı oldu

’da, hemşire olarak istediği yere atanmayınca mesleğini yapmayan 37 yaşındaki Aysun Çiftçi, oto-yıkamacı oldu. İki çocuk annesi Çitfçi, 3 yıldır oto-yıkama servisi işletiyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Hemşire yerine oto yıkamacı oldu
ATANAMAYINCA VAZGEÇTI
MANISA'NIN ilk kadın oto yıkamacılarından olan Aysun Çiftçi (37), Yunusemre İlçesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde müşterilerine hizmet veriyor. 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi Aysun Çiftçi, 1994 yılında Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Ancak sonrasında 'ya atanmayınca hemşirelik yapmadı. Mesleğini gerçekleştiremeyen Çiftçi, 3 yıl önce oto yıkama servisi açtı ve işlerini geliştirerek her kesimden özellikle de kadınların rahatlıkla araçlarını getirdiği bir mekan haline getirdi. 2 kişinin sürkeli çalıştığı oto yıkamacıda yaz aylarında sayı 6'ya çıkıyor. 3 yıldan beri oto yıkama hizmeti veren Aysun Çiftçi, işlerini daha da büyüyerek kadınların sesi olmak istediğini söyledi.

HEMCINSLERINE TAVSIYE
HEMCINSLERINE tavsiyelerde bulunan Çiftçi, "Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir" dedi. Çiftçi ayrıca, dükkanına gelen müşterilerine kendi elleriyle çay ve kahve ikramında da bulunuyor. Girişimcilik öyküsünü anlatan Çiftçi, "Boş durmamak için 'Ne yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Aklıma, kadınların rahatça gelip araçlarını yıkatabilmeleri için oto-yıkama servisi açmak geldi. 3 yıldan bu yana bu işi severek yapıyorum. Kendimi buraya ait hissettiğim için bugün buradayım. Kadınlara tavsiyem, hiçbir zaman 'Ben bu işi yapamam' demesinler"dedi. 3 yıldır Çiftçi'nin yanında çalışan Ahmet Sürekliler ise, "Müşterimizin çoğu kadın. Hanımlar araçlarını güven duyarak yıkatmaya getirilor" dedi.
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Hemşire yerine oto yıkamacı oldu
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