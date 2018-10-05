Hemzemin geçitte trenin altında kaldı

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bir alışveriş merkezindeki restoranda bulaşıkçılık yapan evli, 4 çocuk annesi 40 yşındaki Hatice Çakmak'a, Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten dün sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu treni çarptı. Trenin 30 metre sürüklediği Çakmak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, trenin makinistleri E.U. ve O.K'nin ifadelerine başvurdu. Tren, Çakmak'ın cesedinin kaldırılıp, makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti. Mahalle sakinlerinden Zeliha Kaya, "Bu hemzemin geçitten geçerken her defasında büyük korku yaşıyoruz. Burada sık sık kazalar yaşanıyor. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Buraya üst geçit istiyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi. Öte yandan Barbaros Mahallesi sakinleri, hemzemin geçidin bulunduğu alana üst geçit yapılmasını istedi.