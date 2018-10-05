İzmir iş dünyası tek ses tek yürek

TÜRKIYE
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı, İzmir
Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekonomiye ilişkin son dönemdeki olumsuz algı politikalarına değindi. Özgener, dışarıdan kaynaklı ekonomik baskılara karşı en büyük kalkanın birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Kente yapılan yatırımları yakından izlediklerini anlatan Özgener, "Moral bozmak için özel algı politikalarıyla ortaya çıkarılan söylemlere inat, yatırım ve istihdam yaratarak tek başına zeybek oynamayı, kriz söylemlerine efelenmeyi bilen İzmir iş dünyası, yeri geldiğinde el ele verir, halaya, horona da durur" dedi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, "Yeni ekonomi programında üretim ekonomisine çokça vurgu yapılarak 'yerli ve milli ekonomi' tanımı ön plana çıkartılıyor. Kesinlikle çok doğru bir tespit. Ülke olarak artık sahip olduğumuz değerlerle büyümek, üretmek zorundayız" diye konuştu. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise döviz geliri olmayan firmaların dövizle borçlanma yoluna gittiğini, bugün reel sektörün net döviz borcunun 216 milyar dolara çıktığını, devletin verdiği imkanın firmalar tarafından hatalı değerlendirildiğini söyledi.