Kalp nakliyle hayata bağlandı

ISPARTA'NIN
Şarkikarağaç'ta, 18 Eylül günü, 23 yaşındaki Soner Tevfik Kaygısız'ın kullandığı otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Isparta
Şehir Hastanesi'nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ��lümü gerçekleşen Kaygısız'ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi görevlileri, organlarını bağışlamaları teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir
'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nden gelen organ nakil ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. TANIŞMAK ISTIYORUM
Soner Tevfik Kaygısız'ın İzmir'e getirilen kalbi, 3 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören ve 2 senedir de makineye bağlı olarak yaşayan döküm mühendisi Murat Atik'e nakledildi. Yaklaşık 5 saatlik operasyonla yeni kalbine kavuşan, evli ve 3 çocuk babası Atik, en kısa sürede organları bağışlanan Kaygısız'ın ailesiyle tanışmak istediğini söyledi. Organ bağışı konusunda kampanyaların düzenlenmesi gerektiğini belirten Atik, "Başta Prof. Dr. Mustafa Özbaran ve ekibine başarılı bir ameliyat gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. Beni mutlu oldum, Allah, nakil bekleyenlerin yardımcısı olsun. İnsan ölünce bedeni toprak oluyor. En kısa sürede aileyle tanışmak istiyorum. dedi.