Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kalp nakliyle hayata bağlandı

Kalp nakliyle hayata bağlandı

3 yıldır kalp yetmezliğiyle savaşan Murat Atik’e, kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin kalbi nakledildi. Atik, yeni kalbiyle yaşama tutundu

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Kalp nakliyle hayata bağlandı
ISPARTA'NIN Şarkikarağaç'ta, 18 Eylül günü, 23 yaşındaki Soner Tevfik Kaygısız'ın kullandığı otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Şehir Hastanesi'nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ��lümü gerçekleşen Kaygısız'ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi görevlileri, organlarını bağışlamaları teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile 'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nden gelen organ nakil ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

TANIŞMAK ISTIYORUM
Soner Tevfik Kaygısız'ın İzmir'e getirilen kalbi, 3 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören ve 2 senedir de makineye bağlı olarak yaşayan döküm mühendisi Murat Atik'e nakledildi. Yaklaşık 5 saatlik operasyonla yeni kalbine kavuşan, evli ve 3 çocuk babası Atik, en kısa sürede organları bağışlanan Kaygısız'ın ailesiyle tanışmak istediğini söyledi. Organ bağışı konusunda kampanyaların düzenlenmesi gerektiğini belirten Atik, "Başta Prof. Dr. Mustafa Özbaran ve ekibine başarılı bir ameliyat gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. Beni mutlu oldum, Allah, nakil bekleyenlerin yardımcısı olsun. İnsan ölünce bedeni toprak oluyor. En kısa sürede aileyle tanışmak istiyorum. dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp nakliyle hayata bağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN