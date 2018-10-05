KSK’de kayıplar için tedbir

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor deplasmanına hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Aytekin Sümbül, iç sahada iyi oynadıkları maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirterek tedbir alacaklarını söyledi. Geçen hafta öne geçtiği Erokspor maçını 3-1 kaybeden yeşil-kırmızılı ekipte takımın hırsı, savaşma ruhu ve enerjisinden çok memnun olduğunu söyleyen Sümbül, "Özellikle ilk yarının ve ikinci yarının son bölümünde yediğimiz gollere karşı önlem alacağız. Kazanma hırsıyla mağlup oluyoruz. Bu konuda takım olarak tecrübe kazanmalıyız. Enerjimizi skora yansıtacağız" dedi.