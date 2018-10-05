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’dan 50 milyon dolarlık üzüm ihracatı

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Manisa’dan 50 milyon dolarlık üzüm ihracatı
KURU üzümün yanında sofralık üzümde de dünya pazarından aldığı payı hızla artıran , bu sezon rekoltedeki gerilemeye rağmen 3 ayda 40 ülkeye yaklaşık 50 milyon dolarlık sofralık üzüm göndermeyi başardı. TİM verilerine göre Türkiye'nin 1 Temmuz - 30 Eylül döneminde yaş üzüm ihracatı 82 milyon 77 bin dolar oldu. Bunun 49 milyon 615 bin dolarını karşılayan Manisa, yaklaşık 77 bin ton sultani cinsi üzümü 40 ülkeye sattı. Sofralık üzüm ihracatında ilk sırayı 28 milyon dolarla Rusya alırken bu ülkeyi 4,8 milyon dolarla Almanya ve 3,6 milyon dolarla Ukrayna izledi. Geçen yıl yaklaşık 400 bin ton sofralık çekirdeksiz üzümün üretildiği Manisa ovalarında bu yıl ise iklimsel koşullar nedeniyle 250 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Rekoltedeki düşüş fiyatı artırdı ama ihracatta sorun yaşamıyoruz" dedi.
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Manisa’dan 50 milyon dolarlık üzüm ihracatı
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