Okulda nöbet sürüyor Çiğli’de, 2 ayrı kaçırma girişiminde bulunulan ilkokulda velilerin nöbeti sürüyor. Ev hanımı olan veliler, okul bahçesine kamp kurarken, bazı veliler ise işinden izin alarak nöbet tutuyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018