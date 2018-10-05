Okulda nöbet sürüyor

İzmir
'in Çiğli İlçesi'ne bağlı Evka- 2 Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu'nda, geçen salı günü, iddiaya göre, 1. sınıf öğrencisi Irmak Arıkan'ın (6) yanına, bahçede oynadığı 2 arkadaşı uzaklaştığı sırada, kimliği bilinmeyen kadın yaklaştı. Kadın, şeker vereceğini söylediği küçük kızı kolundan tutup, götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak'ın direnmesi üzerine panikleyen kadın, okuldan uzaklaştı. Bu olaydan birkaç saat sonra annesi Jale Kölgeli ve kendisinden 2 yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli (6), yaklaşık 10 metre ileride yürürken, kırmızı otomobilden inen erkek tarafından araca bindirilmek istendi. Şüpheli erkek, Yıldız Simay'ın ağabeyinin görüp, bağırması ve annesinin koşarak, müdahale etmesiyle otomobile bindikten sonra uzaklaştı. Veliler, olayların ardından karakola giderek, kimliği belirsiz bu kişiler hakkında şikayetçi oldu. İZIN ALIP GELIYORLAR
Bu olaylar üzerine Yunus Emre İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin velileri, güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle okul önünde nöbet tutmaya başladı. 2 gündür okul önünde bekleyen veliler, bekleyişlerini sürdürdü. Yeliz Üstündağ, "Nöbetimizi sürdürüyoruz. Gerekli önlemler alınana kadar çocuklarımız için burada bekleyeceğiz" diye konuştu. Kaçırılmaya çalışıldığı öne sürülen Irmak'ın annesi Sevda Arıkan da gözyaşı dökerek, "Bu olaylar yüzünden işime gidemiyorum, izin aldım. Çocuğumun psikolojisinin bozulmasından korkuyorum" dedi. Öte yandan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, şüphelileri yakalamak için okul çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise 15 Ekim'de il genelinde 947 güvenlik görevlisinin işbaşı yapacağını açıkladı.