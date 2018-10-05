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Pedallar çevrildi aşureler yendi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Pedallar çevrildi aşureler yendi
"CAMDAN değil candan yaşa" sloganı ile kurulan Bike bisiklet grubu, önceki gün aşure etkinliği gerçekleştirdi. İnciraltı'nda buluşan 105 bisikletsever Mavibahçe'ye kadar pedal çevirdi. Grup üyesi Yasemin Karateke'nin yaptığı aşureleri afiyetle yiyen İzmirliler, güzel bir organizasyonu daha tamamladı. Bike İzmir kurucusu Mustafa Kemal Kara, bisikletseverleri pazar günü düzenleyecekleri mangal partisine davet etti.?İnciraltı'nda buluşan 105 bisikletsever Mavibahçe'ye kadar pedal çevirdi. Grup üyesi Yasemin Karateke'nin yaptığı aşureleri afiyetle yiyen İzmirliler, güzel bir organizasyonu daha tamamladı. Bike İzmir kurucusu Mustafa Kemal Kara, bisikletseverleri pazar günü düzenleyecekleri mangal partisine davet etti.
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Pedallar çevrildi aşureler yendi
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