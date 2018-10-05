Pedallar çevrildi aşureler yendi

"CAMDAN
değil candan yaşa" sloganı ile kurulan Bike İzmir
bisiklet grubu, önceki gün aşure etkinliği gerçekleştirdi. İnciraltı'nda buluşan 105 bisikletsever Mavibahçe'ye kadar pedal çevirdi. Grup üyesi Yasemin Karateke'nin yaptığı aşureleri afiyetle yiyen İzmirliler, güzel bir organizasyonu daha tamamladı. Bike İzmir kurucusu Mustafa Kemal Kara, bisikletseverleri pazar günü düzenleyecekleri mangal partisine davet etti.?İnciraltı'nda buluşan 105 bisikletsever Mavibahçe'ye kadar pedal çevirdi. Grup üyesi Yasemin Karateke'nin yaptığı aşureleri afiyetle yiyen İzmirliler, güzel bir organizasyonu daha tamamladı. Bike İzmir kurucusu Mustafa Kemal Kara, bisikletseverleri pazar günü düzenleyecekleri mangal partisine davet etti.