Yücesoy’dan dev yatırım

İNŞAAT
sektöründe kalite ve güveni birleştiren Yücesoy Mühendislik, Menemen yolu üzerinde Kuzeyşehir Koru Projesi'ni hayata geçiriyor. Kuzeyşehir Projesi'nin hemen yanı başındaki Kuzeyşehir Koru Projesi için Yücesoy, 350 milyon liralık yatırım yapacak. Doğa ile iç içe özgün bir yaşam alanı sunacak proje, 2 + 1 ve 4 + 1 daire tiplerinde 716 konut ve 3 bin 500 m2 ticari alandan oluşacak. Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Evren Gökçöl, yeşil bir vaha konseptindeki projede sosyal yaşam olanaklarının ön planda olduğunu ve özellikle çocuklu ailelerin projeye ilgi gösterdiğini söyledi. Kuzeyşehir Koru projesinin, yanı başındaki Kuzeyşehir ile birlikte toplamda 60 bin m2 üzerinde 1 bin 250 ayrı bölüme sahip olduğu bilgisini veren Evren Gökçöl, projenin bu özellikleriyle İzmir
'in en büyük sitesi olduğunu da sözlerine ekledi. ÖDEME KOLAYLIĞI
Projenin toplamda 350 milyon liralık bir yatırım maliyetine sahip olduğunu ifade eden Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy,"Anahtar teslimini iki buçuk yıl içinde gerçekleştireceğiz. Projede 2+1 daireler 260 bin liradan başlıyor ve Yücesoy Mühendislik olarak 60 aya kadar 0.98 faiz oranıyla özel ödeme koşulları sunuyoruz" dedi.