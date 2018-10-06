8 kadından 1’i meme kanseri riski taşıyor

EGE
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meme kanser
i farkındalık ayı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Ege Tıp Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından bu yıl Tıp Fakültesi Polikliniklerinde stant açılarak, meme kanseri farkındalık broşürleri dağıtıldı. Etkinlik kapsamında meme kanseri konusunda bilgi veren Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, "Meme kanseri ne kadar erken evrede teşhis edilirse hastanın yaşam şansı artıyor. Tarama yöntemleriyle meme kanseri artık ölümcül olmaktan çıkarak, kronik bir hastalık haline geldi" dedi. Meme kanserinin belirti vermeden ve çok küçükken tarama kontrolleri ile yakalanmasının mümkün olduğunu ifade eden Haydaroğlu, "40 yaşından sonra 2 yılda bir, 50 yaşından sonra ise her yıl mamografi çektirilmesi gerekiyor. Mamografi ile kanserin memede saklanacağı bir yer olmadığından tespit edilmesi kolaylaşıyor. Menopoz sonrası kadınlar her ay kendine meme muayenesi yapmalı" dedi.