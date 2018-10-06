810 dekar arazi suyla buluşacak

DEVLET
Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Manisa
'da hayata geçirilen Maldan-Sarısu Göleti'nde sona gelindi. Manisa ovasına 2019 yaz sezonundan itibaren Maldan- Sarısu Göleti'nden su verilmesi planlanıyor. Geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle gövdesi zarar gören Maldan-Sarısu Göleti'nde geri sayım başladı. 810 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak projenin % 95'i bitirildi. "Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması Projesi"nde şu ana kadar enerji temini, ulaşım yolları, dolusavak, enjeksiyon imalatları, gövde dolgusu ve sulama hattı inşaatları tamamlandı. Gölette su tutulmaya başlandı. Pompalar takılır takılmaz sulama hatlarına test amaçlı su verilmeye başlanacak. Mutlu haber bölge üreticilerini sevince boğarken projenin önümüzdeki yıldan itibaren 810 dekar araziye can suyu sağlaması planlanıyor. 570 BIN M3 SU
Manisa Merkez Sarısu deresi üzerine inşa edilen göletin gövde yüksekliği temelden 24 metre olacak ve 570 bin m3 su tutacak. "Maldan- Sarısu Göleti ve Sulaması Projesi " tamamlandığında hem bölgede ürün çeşitliliği yaratacak hem de üreticiye aynı tarladan birkaç kez hasat imkanı sağlayacak. Proje ayrıca sulama maliyetlerinin de düşmesine neden olacak, yeraltı suyu kullanımını azaltacak. Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması çiftçiye her yıl ortalama 908 bin lira ek gelir sağlayacak.