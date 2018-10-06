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Akigo Avrupa’da aradığını bulamadı

Standard Liege’ye 2-1 mağlup olan Akigo, Avrupa’da ilk golünü attı. Ancak Akigo yine de aradığını bulamadı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Akigo Avrupa’da aradığını bulamadı
Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tamamlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa'da bir türlü istediği sonucu alamayor. Uefa Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçı kaybeden yeşil-siyahlılar, Standard Liege'ye konuk oldu. Belçika'da yenik duruma düştükten sonra Onur Ayık'ın 32. dakikada kulüp tarihine geçen golüyle durumu 1-1'e getiren Akhisarspor, ardından mağlubiyet golüne engel olamadı. Akhisarspor'da 82. dakikada kırmızı kart gören Mustafa Yumlu da kulüp tarihinin Avrupa'da oyundan atılan ilk ismi oldu. Akhisarspor, deplasmandaki maça ilk kez üzerinde ay-yıldızlı bayrağımız olan kırmızı formayla çıktı. Akigo, 25 Ekim'de Sevilla deplasmanına çıkacak.
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Akigo Avrupa’da aradığını bulamadı
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